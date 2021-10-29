Как будут лечить COVID-19 у детей: в Москве утвердили новый алгоритм

Малыши и подростки с хроническими заболеваниями находятся в зоне повышенного риска

Общеизвестный факт, что дети легче взрослых переносят коронавирус. У многих болезнь протекает бессимптомно. До последнего времени в госпитализации нуждались лишь около 5% подхвативших COVID-19 школьников. Однако новые штаммы вируса оказались опаснее и для детей.

В нынешнюю волну эпидемии число болеющих ковидом несовершеннолетних ребят выросло почти в три раза. Многим требуется лечение в стационаре. Это констатировали участники заседания клинического комитета по COVID-19 в Москве, в том числе мэр Сергей Собянин. Опираясь на статистику, он отметил, что инфекция значительно тяжелее протекает у детей с серьезными хроническими заболеваниями. Это подтвердил главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, через руки которого за полтора года прошли более 5 тысяч маленьких пациентов с ковидом.

Чтобы избежать осложнений от коронавируса, в том числе в виде обострений основного заболевания, на заседании клинического комитета обсудили и одобрили новый алгоритм наблюдения и лечения детей с COVID-19 из групп высокого риска.

Теперь при диагностировании коронавируса детей с первичным иммунодефицитом, онкологическими и гематологическими заболеваниями, сахарным диабетом, тяжелым поражением почек, сердца и легких сразу будут брать под особое наблюдение.

Лечащихся дома детей при необходимости направят на обследование и лечение в стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Там они будут находиться всего несколько часов вместе с мамой или папой. Для их транспортировки в больницу и обратно задействуют специальный автотранспорт.

В стационаре у ребенка у ребенка возьмут анализы, проведут обследование, по результатам которого врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.

Эти препараты вводятся один раз внутривенно через капельницу. Они помогут организму быстрее начать бороться с COVID-19, пока собственные антитела только вырабатываются. Это позволит быстрее остановить развитие заболевания и не допустить осложнений. Ранее такая схема лечения в России не применялась.

По последним данным, на амбулаторном лечении сегодня находятся 13 тысяч юных москвичей, из них 175 детей лежат в больнице. За полтора года пандемии врачи в разных странах выявили специфический детский мультисистемный воспалительный синдром, который довольно редко, но все же встречается как осложнение при коронавирусе. Он проявляется в виде поражения целого ряда органов желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.