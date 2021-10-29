В Москве открылись дополнительные пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

Результат можно получить за 15 минут

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве складывается напряженная. Чтобы вовремя выявить болезнь и предотвратить заражение окружающих, в городе организуют бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. С 29 октября открыто еще 20 пунктов, где за 15 минут можно получить результат теста.

Теперь в Москве работает уже 70 точек, куда можно прийти без записи и провериться на коронавирус. Все они – в оживленных и популярных общественных местах: в вестибюлях некоторых станций метро, торговых центрах, МФЦ, ТПУ.

"Механизм уже показал свою эффективность. В день от пяти до семи тысяч человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%",

– рассказала руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, вице-мэр Анастасия Ракова.

Положительный результат экспресс-теста – это еще не окончательный диагноз. В данном случае у человека тут же на месте возьмут мазок на ПЦР, результат которого будет готов в течение суток. Если заболевание подтвердится, к пациенту сразу направят врача. Важно, что уже в этот период заболевший человек будет изолирован от окружающих и никого не заразит.

Для экспресс-тестирования нужен паспорт и полис ОМС. Детям анализ сделают в присутствии родителей. Им потребуется свидетельство о рождении.

Перечень адресов, где можно сделать экспресс-тест на коронавирус, смотрите здесь.

Ранее в Москве утвердили новый алгоритм лечения коронавируса у детей с хроническими заболеваниями.