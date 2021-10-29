Туристические планы россиян на нерабочие дни обеспокоили властей

В России нет ни одного региона с благоприятной обстановкой по ковиду

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ее беспокоят планы россиян на период "коронавирусных" каникул. Об этом сообщает РИА "Новости".

Выходные в Москве и некоторых других регионах начались 28 октября. Нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно.

Ожидается, что в этот период туристическая активность граждан РФ возрастет. Жители нашей страны после указа Владимира Путина о нерабочих днях начали планировать поездки по России.

Голикова призвала помнить о том, что нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. Также госдеятель добавила, что в стране нет ни одного региона, где ситуацию с коронавирусом можно назвать стабильной и благоприятной, передает телеканал "360"

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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