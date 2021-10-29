Кальянную на востоке Москвы опечатали за повторное нарушение мер против COVID-19

Кальянную на востоке Москвы опечатали за повторное нарушение мер против COVID-19
Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Заведение могут закрыть на три месяца

Кальянную "Мята Lounge" на ул. Стромынка в столице опечатали из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Поскольку это уже не первое нарушение, суд может приостановить работу заведения на срок до 90 суток, сообщил представитель Роспотребнадзора Мурад Алискандиев.

Он напомнил, что из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Москве введены меры профилактики в общественных местах. Контроль за проведением противоэпидемических мероприятий реализуют сотрудники Роспотребнадзора. В кальянной "Мята Lounge" проверяющие зафиксировали нарушения.

"Например, отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводятся обеззараживание воздуха и термометрия",

– рассказал Алискандиев агентству городских новостей "Москва". Он добавил, что ранее за аналогичные нарушения кальянная уже была опечатана. Поскольку они не были устранены, заведение снова закрыли. 

Ранее стало известно, что трем предприятиям на Новом Арбате грозит штраф или закрытие за нарушение режима "нерабочих дней". По решению столичных властей, особый режим продлится в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Источник: АГН «Москва»
Николай ВИКТОРОВ

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