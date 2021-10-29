Политик призвал Кишинев обеспечить миллион доз для населения Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон привился российским "Спутником V" против коронавирусной инфекции, о чем сообщил в социальных сетях. Лидер социалистов указал, что решил перестраховаться и сделать прививку, несмотря на наличие антител.

Политик добавил, что считает российскую вакцину безопасным и надежным средством, которое признано в десятках стран мира. Додон также призвал всех желающих привиться для скорого прекращения пандемии, передает МИР24.

Бывший лидер заявил, что официальному Кишиневу необходимо в кратчайшие сроки достичь с РФ соглашения о поступлении "Спутника V" в Молдову. Доставка в размере одного миллиона доз позволит удвоить масштабы вакцинации в стране.



