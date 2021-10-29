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Российская система здравоохранения продолжает борьбу с распространением опасного вирусного заболевания COVID-19. Ситуация в стране серьезно ухудшилась. Эксперты оперативного штаба по борьбе с инфекцией сообщили, что больше всего заболевших по Подмосковью выявлено в Люберцах, Балашихе и Королеве.
Наибольшее число новых носителей вируса зафиксировали в Балашихе, там заболели 187 человек. В Люберцах медэксперты выявили еще 171 инфицированного, а в Королеве 158, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, недавно в Московской области допустили введение QR-кодов после 8 ноября.
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