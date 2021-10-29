Роспотрбенадзор заявил об отсутствии планов по закрытию границ

В федеральной службе заявили, что не видят для этого причин

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией не собирается закрывать границы России с другими странами на фоне новой волны. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы федеральной службы, подобной необходимости в настоящее время нет. Основное распространение инфекции происходит внутри страны – "завозных случаев" не наблюдается, Роспотребнадзор блокирует их с помощью ПЦР-тестирования для всех, кто пересекает границу.

"Удельный вес" положительных результатов ПЦР-тестирования, указала Попова, не превышает 1%.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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