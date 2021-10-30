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Оперативный штаб раскрыл последние данные о ситуации с эпидемией коронавируса в России. За сутки заразился инфекцией из Китая 40 251 россиянин. Всего положительные тесты сдали 8 472 797 жителей страны.
В Москве на самоизоляцию ушли еще 7267 горожан. В Санкт-Петербурге – 3578 новых заболевших. В Подмосковье врачи зафиксировали 2680 новых случаев заражения.
Умерли за последние 24 часа от ковида 1 160 пациентов. За все время скончались 237 380 россиян.
Выздоровели за сутки от COVID-19 28 909 жителей страны. Всего же поправились 7 331 424 человек.
Сегодня, 30 октября, по всей России начались нерабочие дни, введенные из-за опасной ситуации с эпидемией. По распоряжению президента РФ Владимира Путина локдаун продлится до 7 ноября. Главы регионов могут сами продлить срок нерабочих дней, если ситуация со статистикой по коронавирусу будет оставаться напряженной.
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Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится