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Столичный оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за последние сутки. По последним данным, в Росси к утру 31 октября выявлено еще 40 993 заражения. От ковида погибло 1 158 человек. Вылечились 27 115 заболевших.
Первую строчку по числу случаев коронавируса занимает Москва. В российской столице – 7603 заразившихся.
Второе место у Петербурга. Здесь положительный результат теста получили 3597 человек.
На третьей строке Московская область с 2737 заболевшими.
За весь период пандемии в России умерло 238 538 человек. Зарегистрировано 8 513 790 случаев коронавируса. Выздоровело 7 358 539 пациентов.
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