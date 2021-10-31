Статистика по ковиду в России на 31 октября

Статистика по ковиду в России на 31 октября
Фото: pixabay.com
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За последние сутки погибло 1 158 человек

Столичный оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за последние сутки. По последним данным, в Росси к утру 31 октября выявлено еще 40 993 заражения. От ковида погибло 1 158 человек. Вылечились 27 115 заболевших.

Первую строчку по числу случаев коронавируса занимает Москва. В российской столице – 7603 заразившихся.

Второе место у Петербурга. Здесь положительный результат теста получили 3597 человек.

На третьей строке Московская область с 2737 заболевшими.

За весь период пандемии в России умерло 238 538 человек. Зарегистрировано 8 513 790 случаев коронавируса. Выздоровело 7 358 539 пациентов.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость 325461
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Гость325918
Про что я и говорил - геноцид собственного населения или полное бессилие властей
ты только говорил о том, что у тебя комплексы неполноценности ,и поэтому тебе надо что то доказывать домохозяйкам которые читают новости на этом ресурсе:)а от вируса на бумаге гибнет везде много, что бы ширку продавать
Гость325918
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Про что я и говорил - геноцид собственного населения или полное бессилие властей
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