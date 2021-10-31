Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие дни

Три магазина в Москве могут закрыть за нарушение правил работы в нерабочие дни
Фото: pixabay.com
Нарушителям грозят штрафы и закрытие на 90 дней

В столице проводятся проверки работы предприятий в период нерабочих дней.

В оперштабе журналистам сообщили, что еще трем магазинам грозят штрафы и закрытие на 90 дней за нарушения. Так, в Fix Price на улице Новокосинской специалисты обнаружили, что администрация не контролирует соблюдение масочного режима – до 20 процентов покупателей в момент проверки были в магазине без масок либо приспустили их. Кроме того, не соблюдалась социальная дистанция – у касс скопилось много людей.

"Законному представителю юридического лица ООО "Бэст прайс" направлено уведомление на составление протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ", – цитирует сообщение АГН "Москва".

Нарушения мер профилактики коронавируса выявили и в "Дикси" на улице Белореченской. Магазин опечатан Роспотребнадзором. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований угрожают жизни и здоровью людей, заявили в ведомстве.

"…составлен протокол об административном правонарушении и о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, 30 октября центральный вход в магазин опечатан".

Опечатан и магазин "Все для ремонта", который находится в Зеленограде. Нарушения специалисты Роспотребнадзора выявили в ходе проверки 30 октября. Несмотря на указ мэра Москвы Сергея Собянина о прекращении работы магазинов, которые продают непродовольственные товары не первой необходимости, предприятие продолжало функционировать. Выявили и другие нарушения: сотрудникам не измеряли температуру, в магазине не было приборов для обеззараживания воздуха, специальная разметка на полу местами стерлась и т.д.

"…составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, магазин "Все для ремонта" был опечатан".

Теперь документы направят в суд – магазину грозит закрытие на 90 суток.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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