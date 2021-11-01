Заболевание таит в себе множество угроз

Коронавирусная инфекция стала настоящим проклятьем всего человечества. Эксперты постоянно заявляют о все новых и новых проблемах, с которыми могут столкнуться зараженные люди. По словам знаменитого телеведущего и опытного врача Евгения Комаровского, такой симптом COVID-19, как потеря обоняния, может стоить пациенту жизни.



Специалист напомнил, что благодаря правильному функционированию носа, люди, например, определяют свежесть продуктов питания. Потеряв эту способность, можно приготовить себе на ужин испорченные продукты, которые содержат немало ядовитых веществ. Такая трапеза грозит закончиться госпитализацией или даже летальным исходом.

Эксперт советует внимательно следить за безопасностью товаров по указанным срокам годности. Также можно обратиться к здоровым родственникам, чтобы они проверили продукты на свежесть.

Кроме этого, напоминает Комаровский, человек без обоняния не сможет ощутить запах дыма в случае возгорания. Газ из плохо закрытой плиты также может успешно распространиться по всей квартире, не вызвав подозрения у коронавирусного больного. Для того чтобы избежать весьма плачевных последствий, можно установить в квартире датчики дыма. Такими размышлениями опытный эксперт поделился в беседе с журналистами "Пятого канала".

Стоит отметить, что бесконечная эпидемия COVID-19 оказывает серьезное давление на медицинский персонал. Недавно стало известно, что борющиеся с заболеванием врачи массово заявили о желании уволиться. Такая информация была получена благодаря публикации социологического исследования среди медиков.