Статистика по коронавирусу в России на 1 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 1 ноября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Пресловутая инфекция унесла жизни 1 155 россиян

Долгие месяцы наша страна ведет борьбу с распространением ковида по российской территории. Ситуация остается сложной, несмотря на огромные усилия государства, заболеваемость растет. Последними новостями с коронавирусного фронта поделились специалисты оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, по данным на 1 ноября, в нашей стране в общей сложности зарегистрировано 8 554 192 случая инфицирования пресловутым вирусом. За все время эпидемии COVID-19 стал причиной смерти  239 693 человек. Полностью вылечились от опасного заболевания 7 381 726 россиян.

За минувшие сутки вирус подхватили еще 40 402 жителя нашей страны. Жертвами инфекции за день стали 1 155 зараженных пациентов. Полностью вылечились и встали на ноги после опасной болезни 23 187 человек.

На первом месте по приросту новых заболевших все также российская столица. Специалисты выявили еще 7 103 носителя коронавируса среди москвичей. На втором месте находится Северная столица. В Санкт-Петербурге заболели еще 3 250 горожан. Замыкает тройку антилидеров Московская область, там заразились 2 866  местных жителей.

Стоит отметить, что коварная болезнь таит в себе много угроз. Недавно известный телеведущий и врач Евгений Комаровский указал на смертельную опасность одного из симптомов COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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