В Москве усилили контроль за ношением масок в транспорте

Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей

В период нерабочих дней в Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. В частности, 1,5 тысячи контролеров проверяют наличие защитных масок у пассажиров в метро и наземном общественном транспорте.

По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова, 99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако потом некоторые снимают их или приспускают на подбородок.

"Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна. При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении",

– подчеркнул Султанов, напомнив, что штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей.

Помимо контроля за соблюдением пассажирами антиковидных мер, в метро и на транспорте проводятся и другие меры по обеспечению безопасности здоровья граждан. В частности, в целях борьбы с коронавирусом устраивается регулярная дезинфекция всей инфраструктуры транспортного комплекса, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что несколько магазинов в столице могут быть закрыты на три месяца из-за несоблюдения противокоронавирусных правил.