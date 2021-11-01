Парк киноприключений в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Парк киноприключений в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Заведение устроило массовое мероприятие в нерабочие дни

Парк киноприключений "Мастер Панин" в Москве может быть закрыт на три месяца из-за нарушения режима нерабочих дней. Это подтвердил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Он напомнил, что с 28 октября по 7 ноября в столице запрещено проведение массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий в целях борьбы с распространением коронавируса. Соблюдение этого предписания проверяют контролеры. В ходе одного из рейдов и было установлено, что на территории парка "Мастер Панин" в присутствии зрителей состоялись "Гонки на выживание и империя трюков", что само по себе является нарушением.

"Помимо этого, зрителями шоу грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, зрители находились на трибунах без средств индивидуальной защиты",

– приводит АГН "Москва" слова Романова.

Теперь кинопарку грозит штраф в размере 300 тыс.рублей. А если выяснится, что после мероприятия кто-то из зрителей или участников заболел, то это может расцениваться как причинение вреда здоровью, что влечет наказание в виде штрафа в 1 млн рублей и даже приостановки деятельности на 90 дней.

Ранее стало известно, что в московском городском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Штраф в 5 тыс.рублей могут выписать гражданам, которые не прикрывают маской нос.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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