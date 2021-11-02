Опасный вирус подхватили еще 39 008 человек

Очередная волна распространения коронавирусной инфекции захлестнула нашу страну. Вирус продолжает шагать по России, заражая все новых граждан. Последними вестями с передовой борьбы с COVID-19 поделились профильные эксперты противодействующего инфекции оперштаба. Выяснилось, что за минувшие сутки опасное заболевание унесло жизни 1 178 россиян.



Всего за прошедший день выявили 39 008 новых носителей коронавируса. При этом медицинским специалистам удалось полностью вылечить еще 30 905 граждан России.

Больше всего заболевших все также в российской столице. Ряды инфицированных пополнили 5 736 москвичей. Тяжелая ситуация сложилась и в городе на Неве. Эксперты обнаружили 3 066 новых зараженных среди жителей Санкт-Петербурга. На третьем месте расположилось Подмосковье, там заболели 2 893 местных жителя.

Всего за период буйства пандемии в нашей стране заразились 8 593 200 человек. За это время врачи сумели вылечить 7 412 631 россиянина. К сожалению, 240 871 пациента заболевание свело в могилу.

К слову, недавно опытный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, какую смертельную угрозу таит в себе один из симптомов пресловутого вируса.