"Это беспредел": отдых в закрытом на карантин Сочи разочаровал туристов

"Это беспредел": отдых в закрытом на карантин Сочи разочаровал туристов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжение Статистика по коронавирусу в России на 2 ноября
Эпидситуация внесла корректировки в планы россиян

В нерабочие дни многие российские туристы ринулись на курорты родной страны. Люди рассчитывали провести длинные выходные в приятной обстановке, но не тут то было. Из-за эпидемиологической обстановки большинство заведений работают только по QR-кодам, а также требуют предъявить документы. Такое положение дел очень расстроило желавших отдохнуть россиян.

Многие жители нашей страны восприняли введение нерабочих дней как возможность отправиться в незапланированный отпуск. Так как большинство зарубежных направлений закрыто из-за коронавируса, большой наплыв туристов ощутили российские курорты. Толпы путешественников ринулись в Сочи, однако там их ждал неприятный сюрприз. Большинство кафе и ресторанов принимали посетителей только по QR-кодам, при этом также нужно было показать паспорт.

Последний нюанс больше всего взбесил туристов. Многие предпочитают оставлять важные документы в отелях, чтобы случайно их не потерять. Однако теперь вход в ресторан только по паспорту. Одна из туристок не смогла сдержать негодование и пожаловалась на ситуацию в интернет-пространстве. Несмотря на наличие QR-кода, ее не пустили в кафе, так как с собой не оказалось удостоверяющего личность документа.

"Есть же у меня код, я вакцинировалась. А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то", – негодует россиянка.

Любопытно, что по данным портала "93.ru", некоторые заведения позволяют туристам отдыхать на открытых террасах без предъявления кода. Пока непонятно, как долго у них сохранится такая возможность.

Тем временем, нагрузка на систему здравоохранения из-за пандемии усиливается. Недавно врачи-борцы с COVID-19 массово заявили о желании уволиться.

Источник: 93.ru ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость327445
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Беспредел это то, что они заражают людей. Сами могут и не заболеть, однако вирус то переносить могут! Сказали сидеть дома, нечего при эпидемии лазать по стране!
Гость327444
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Мозгов нет! Поэтому в России такая огромная смертность от COVID19! Как в CCCР вводить обязательную вакцинацию власти боятся (боятся своего народа)! А по старой и "доброй" российской традиции народ власти не верит! Если власть говорит "ла", то народ традиционно говорит "нет"! К чему это приведёт? Во времена Петра Великого и сейчас Российская империя была примерно такой же по площади как сейчас Россия, только населяло её около 20 миллионов человек. Сейчас под боком у России "голодный" на территорию почти миллиардный Китай! Делайте выводы господа и Вы поймёте что может ожидать Россию в будущем.
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