Эпидситуация внесла корректировки в планы россиян

В нерабочие дни многие российские туристы ринулись на курорты родной страны. Люди рассчитывали провести длинные выходные в приятной обстановке, но не тут то было. Из-за эпидемиологической обстановки большинство заведений работают только по QR-кодам, а также требуют предъявить документы. Такое положение дел очень расстроило желавших отдохнуть россиян.



Многие жители нашей страны восприняли введение нерабочих дней как возможность отправиться в незапланированный отпуск. Так как большинство зарубежных направлений закрыто из-за коронавируса, большой наплыв туристов ощутили российские курорты. Толпы путешественников ринулись в Сочи, однако там их ждал неприятный сюрприз. Большинство кафе и ресторанов принимали посетителей только по QR-кодам, при этом также нужно было показать паспорт.

Последний нюанс больше всего взбесил туристов. Многие предпочитают оставлять важные документы в отелях, чтобы случайно их не потерять. Однако теперь вход в ресторан только по паспорту. Одна из туристок не смогла сдержать негодование и пожаловалась на ситуацию в интернет-пространстве. Несмотря на наличие QR-кода, ее не пустили в кафе, так как с собой не оказалось удостоверяющего личность документа.

"Есть же у меня код, я вакцинировалась. А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то", – негодует россиянка.

Любопытно, что по данным портала "93.ru", некоторые заведения позволяют туристам отдыхать на открытых террасах без предъявления кода. Пока непонятно, как долго у них сохранится такая возможность.

Тем временем, нагрузка на систему здравоохранения из-за пандемии усиливается. Недавно врачи-борцы с COVID-19 массово заявили о желании уволиться.