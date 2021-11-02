В Москве выявили 50 тысяч нарушений масочного режима в транспорте в октябре

В Москве выявили 50 тысяч нарушений масочного режима в транспорте в октябре
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
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За соблюдением пассажирами правил индивидуальной защиты следят 1,5 тысячи контролеров

В октябре в столичном метро, общественном наземном и железнодорожном транспорте контролеры зафиксировали более 50 тысяч случаев нарушения пассажирами масочного режима. Об этом сообщил глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов во вторник, 2 ноября.

Он рассказал, что в Москве организован ежедневный контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. В период нерабочих дней, объявленных с 28 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, в рейды выходят 1,5 тысячи контролеров. В результате прошлый за месяц выявили более 50 тысяч нарушителей. Для сравнения, в сентябре было зафиксировано около 40 тыс. случаев нарушений масочного режима.

Пассажирам, которые едут в общественном транспорте без маски или не прикрывают ею полностью нос и рот, грозит штраф в 5 тыс. рублей.

Аналогичные проверки проводятся в магазинах и других общественных местах. Некоторые заведения могут быть закрыты из-за несоблюдения антиковидных мер.

По последним данным, за предыдущие сутки в Москве заболели коронавирусом еще более 7,1 тысяч человек.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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