Роспотребнадзор закрыл ТЦ в Москве за нарушение ограничений

Роспотребнадзор закрыл ТЦ в Москве за нарушение ограничений
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В магазине отсутствовали санитайзеры и не соблюдалась социальная дистанция

Торговый дом "Арколь" на востоке столицы закрыт из-за нарушения мер профилактики COVID-19. По решению суда деятельность этого ТЦ может быть приостановлена на три месяца, сообщила сотрудник московского управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

Сейчас в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлен режим нерабочих дней. Разрешена работа только аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, при условии строго соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Их выполнение контролируют правоохранители совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

Как рассказала Анна Плахова, при проведении проверки торгового дома "Арколь" по адресу: проспект Буденного, д. 18б был выявлен целый комплекс нарушений. В частности, в торговом центре отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не была организована термометрия сотрудников, не проводилась регулярная дезобработка контактных поверхностей и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Отсутствовали санитайзеры для обработки рук посетителей и разметка для соблюдения социальной дистанции.

"В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд",

– приводит АГН "Москва" слова представителя Роспотребнадзора. В соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ работа торгового центра может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее в столице выявили нарушения антиковидных правил и в других магазинах.

Источник: АГН «Москва»
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей