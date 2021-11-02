В магазине отсутствовали санитайзеры и не соблюдалась социальная дистанция

Торговый дом "Арколь" на востоке столицы закрыт из-за нарушения мер профилактики COVID-19. По решению суда деятельность этого ТЦ может быть приостановлена на три месяца, сообщила сотрудник московского управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

Сейчас в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлен режим нерабочих дней. Разрешена работа только аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, при условии строго соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Их выполнение контролируют правоохранители совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

Как рассказала Анна Плахова, при проведении проверки торгового дома "Арколь" по адресу: проспект Буденного, д. 18б был выявлен целый комплекс нарушений. В частности, в торговом центре отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не была организована термометрия сотрудников, не проводилась регулярная дезобработка контактных поверхностей и уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Отсутствовали санитайзеры для обработки рук посетителей и разметка для соблюдения социальной дистанции.

"В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд",

– приводит АГН "Москва" слова представителя Роспотребнадзора. В соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ работа торгового центра может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее в столице выявили нарушения антиковидных правил и в других магазинах.