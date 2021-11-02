В Кремле ответили на слухи о продлении локдауна в России

В Кремле ответили на слухи о продлении локдауна в России
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Песков призвал россиян верить официальной информации

В России продолжается локдаун. Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ввели из-за угрожающей ситуации с эпидемией коронавируса. Однако в Сети и СМИ то и дело появляются слухи о том, что ограничения продлят вплоть до Нового года. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, россиянам не стоит доверять сплетням, а нужно ориентироваться на информацию, исходящую от официальных лиц. По плану главы РФ, нерабочие дни завершатся 7 числа. Однако регионы имеют право принимать меры в контексте ситуации в своем субъекте, когда дело касается пандемии COVID-19.

Пока же официально лишь Новгородская область сообщила, что продлит локдаун. 

Тем временем за сутки от коронавируса скончались 1 178 пациентов в отечественных больницах. За последние 24 часа число зараженных в России увеличилось на 39 008 человек, уточняет телеканал "360".  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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