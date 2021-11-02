Песков призвал россиян верить официальной информации

В России продолжается локдаун. Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ввели из-за угрожающей ситуации с эпидемией коронавируса. Однако в Сети и СМИ то и дело появляются слухи о том, что ограничения продлят вплоть до Нового года. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, россиянам не стоит доверять сплетням, а нужно ориентироваться на информацию, исходящую от официальных лиц. По плану главы РФ, нерабочие дни завершатся 7 числа. Однако регионы имеют право принимать меры в контексте ситуации в своем субъекте, когда дело касается пандемии COVID-19.

Пока же официально лишь Новгородская область сообщила, что продлит локдаун.

Тем временем за сутки от коронавируса скончались 1 178 пациентов в отечественных больницах. За последние 24 часа число зараженных в России увеличилось на 39 008 человек, уточняет телеканал "360".