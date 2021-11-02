Подарочный набор за вакцинацию получили более 300 тысяч пенсионеров Москвы

Подарочный набор за вакцинацию получили более 300 тысяч пенсионеров Москвы
Фото: mos.ru
Желающие могут до Нового года оформить денежную компенсацию вместо подарка

В Москве уже пять месяцев действует акция "С заботой о здоровье". За это время более 300 тысяч жителей старше 65 лет возраста, сделавшие прививку от коронавируса, получили подарочные наборы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Получать подарки всегда приятно, а в данном случае – еще и полезно, ведь в состав набора входят вещи, необходимые каждому человеку, который заботится о своем здоровье. В частности, пожилые москвичи получают автоматический аппарат для измерения давления, пульсоксиметр, который показывает насыщение крови кислородом, витамин D3 и др.

Горожане, которые поставят вакцину от COVID-19 или пройдут ревакцинацию в период с 12 октября по 31 декабря, могут взять вместо подарка денежную компенсацию. Для этого нужно прийти с подарочным сертификатом в отдел соцзащиты, написать заявление – и в течение недели на их счет поступит 10 тысяч рублей.

"Такой приятный вид поощрения – наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи",

– пояснила Анастасия Ракова.

Выдача подарков продлится до 1 марта 2022 года. Оформить денежную компенсацию возможно до конца 2021 года. Москвичи могут получить подарочный сертификат только один раз. Кроме того, сейчас среди жителей Москвы, прошедших вакцинацию, разыгрываются квартиры.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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