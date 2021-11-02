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В Подмосковье назвали худшие округа по приросту коронавируса. По данным на 2 ноября, первое место по количеству новых случаев досталось Мытищам. Там за сутки положительный тест на COVID-19 получили 258 человек, говорится на сайте регионального Минздрава.
На втором месте – Домодедово с 244 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Одинцовский округ, где за последние 24 часа на карантин ушли 220 человек.
В Подольске – на 213 инфицированных больше. В Сергиево-Посадском округе коронавирус диагностировали у 134 человек. В Химках заразились еще 112 горожан.
Всего за сутки заразу подхватили 2893 жителя региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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