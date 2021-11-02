За сутки заразились 2893 жителя региона

В Подмосковье назвали худшие округа по приросту коронавируса. По данным на 2 ноября, первое место по количеству новых случаев досталось Мытищам. Там за сутки положительный тест на COVID-19 получили 258 человек, говорится на сайте регионального Минздрава.

На втором месте – Домодедово с 244 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Одинцовский округ, где за последние 24 часа на карантин ушли 220 человек.

В Подольске – на 213 инфицированных больше. В Сергиево-Посадском округе коронавирус диагностировали у 134 человек. В Химках заразились еще 112 горожан.

Всего за сутки заразу подхватили 2893 жителя региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".