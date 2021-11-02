Во всех российских регионах введут систему QR-кодов

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Обстановка с коронавирусом в России остается напряженной. Чтобы замедлить распространение заразы, власти всех регионов приняли решение прибегнуть к практике QR-кодов.
Это значит, что посетить какое-либо общественное место можно только при наличии специального штрихкода.
До середины декабря систему QR-кодов введут в оставшихся семи регионах России, передает "Радио 1".
В Москве уже вовсю применяется практика QR-кодов. Также в столице проводятся проверки продовольственных магазинов и общественного транспорта, нацеленные на выявление нарушений мер профилактики.
Ранее в Кремле ответили на слухи о продлении локдауна в России.
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