Во всех российских регионах введут систему QR-кодов

Оставшиеся семь субъектов РФ изъявили желание перенять данную практику

Обстановка с коронавирусом в России остается напряженной. Чтобы замедлить распространение заразы, власти всех регионов приняли решение прибегнуть к практике QR-кодов.

Это значит, что посетить какое-либо общественное место можно только при наличии специального штрихкода.

До середины декабря систему QR-кодов введут в оставшихся семи регионах России, передает "Радио 1"

В Москве уже вовсю применяется практика QR-кодов. Также в столице проводятся проверки продовольственных магазинов и общественного транспорта, нацеленные на выявление нарушений мер профилактики. 

Ранее в Кремле ответили на слухи о продлении локдауна в России. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Шаман
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Ути бозе мой какие у вас кваркодики. Всех перекодировали. Вопрос, а чего тогда заболеваемость шагает по стране словно тут вообще медицины нет? А пськову на амулеты кваркодик нанесли?
А как же федеральные силовики фсиней ориентации будут по кабакам ходить? одно дело <цензура> закрывать изолентой, а другое дело кваркодик получить...
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