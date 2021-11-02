Во всех российских регионах введут систему QR-кодов

Оставшиеся семь субъектов РФ изъявили желание перенять данную практику

Обстановка с коронавирусом в России остается напряженной. Чтобы замедлить распространение заразы, власти всех регионов приняли решение прибегнуть к практике QR-кодов.

Это значит, что посетить какое-либо общественное место можно только при наличии специального штрихкода.

До середины декабря систему QR-кодов введут в оставшихся семи регионах России, передает "Радио 1".

В Москве уже вовсю применяется практика QR-кодов. Также в столице проводятся проверки продовольственных магазинов и общественного транспорта, нацеленные на выявление нарушений мер профилактики.

Ранее в Кремле ответили на слухи о продлении локдауна в России.