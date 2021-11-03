Статистика по коронавирусу в России на 3 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 3 ноября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Инфекция унесла жизни еще 1 189 человек

Профильные российские ведомства продолжают бороться с распространением COVID-19 по территории страны. К сожалению, ситуация складывается неблагоприятная, люди продолжают заражаться. Последние данные на среду, 3 ноября, опубликовали эксперты оперативного штаба по противодействию вирусу.

Сообщается, что за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 40 443 человека. За это время медики смогли полностью вылечить 32 807 пациентов. За день вирус свел в могилу 1 189 россиян.

Хуже всего дела обстоят в российской столице. Медицинские эксперты выявили еще 6 827 носителей инфекции среди москвичей. Следом расположилась Культурная столица, в Санкт-Петербурге заразились 3 269 горожан. Третье место все также у Подмосковья, там вирус подхватили 2 744 местных жителей.

Общее число заражений в нашей стране достигло 8 633 643 случаев. За все время пандемии скончались 242 060 россиян, полностью вылечились 7 445 438 наших сограждан.

Тем временем, государство продолжает ужесточать ограничения, призванные победить пандемию. Недавно стало известно, что во всех российских регионах введут систему QR-кодов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Шаман
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Стратегия такая: прививаться! правда регионы лидеры прививок почему то лидеры и по заражению и СМЕРТНОСТИ.
Когда привьётся 67%, затем 80%, а пандемия не сбавит обороты - будет вопль-призыв ревакцинироваться, потом вопль про новый штамм и призыв колоть не вакцину, а лекарство (тот же физраствор, только в других баночках).
Ну и конечно "само-локдауны" разной степени идиотизма с перенятием отрицательного опыта других стран.
Гость323946
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Давать статистику надо - количество заболевших на N человек. может тогда москва ее численностью около 15 млн чел не так плохо выглядит?
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