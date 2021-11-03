Инфекция унесла жизни еще 1 189 человек

Профильные российские ведомства продолжают бороться с распространением COVID-19 по территории страны. К сожалению, ситуация складывается неблагоприятная, люди продолжают заражаться. Последние данные на среду, 3 ноября, опубликовали эксперты оперативного штаба по противодействию вирусу.



Сообщается, что за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 40 443 человека. За это время медики смогли полностью вылечить 32 807 пациентов. За день вирус свел в могилу 1 189 россиян.

Хуже всего дела обстоят в российской столице. Медицинские эксперты выявили еще 6 827 носителей инфекции среди москвичей. Следом расположилась Культурная столица, в Санкт-Петербурге заразились 3 269 горожан. Третье место все также у Подмосковья, там вирус подхватили 2 744 местных жителей.

Общее число заражений в нашей стране достигло 8 633 643 случаев. За все время пандемии скончались 242 060 россиян, полностью вылечились 7 445 438 наших сограждан.

Тем временем, государство продолжает ужесточать ограничения, призванные победить пандемию. Недавно стало известно, что во всех российских регионах введут систему QR-кодов.