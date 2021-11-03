Магазин "Магнит" в Москве опечатали из-за нарушений мер против COVID-19

Торговая точка может быть закрыта на три месяца

Роспотребнадзор опечатал магазин "Магнит" на ул. Академика Скрябина, д.6 в ЮВАО Москвы за нарушение мер профилактики коронавируса. Это подтвердил сотрудник территориального отдела столичного управления РПН Фарис Лабаш.

Он рассказал, что проверяющие выявили целый ряд нарушений, которые могут повлечь за собой причинение ущерба здоровью посетителей.

"В магазине не соблюдается социальное дистанцирование, работают сотрудники без вакцинации от COVID-19, складские помещения захламлены, что не позволяет проводить дезинфекцию, (…) посетители обслуживаются без масок",

– передает АГН "Москва" слова представителя Роспотребнадзора.

В результате осмотра помещений магазина, принадлежащего АО "Тандер", составлен протокол о временной приостановке деятельности. Материалы будут переданы в суд, по решению которого юрлицу грозит штраф в размере до 500 тыс. руб. или запрет на работу магазина сроком до 90 суток.

Накануне в Москве были выявлены аналогичные нарушения в других магазинах.