Пекарню на Сходненской улице могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антиковидных мер

Материалы о выявленных в ходе проверки нарушениях рассмотрит суд

Пекарня "Маковка" на ул. Сходненская в Москве временно закрыта по решению Роспотребнадзора из-за нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Приостановка деятельности организации может продлиться в течение трех месяцев.

Как сообщила сотрудник территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в СЗАО Марина Кондратькова, в ходе проверки пекарни по адресу ул. Сходненская, д. 35, корп. 1 специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения. В частности, в помещениях не была организована дезинфекция, не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция.

Кроме этого, проверяющие заметили, что пищевое сырье в пекарне хранилось вместе с пищевыми и бытовыми отходами, в холодильниках не соблюдалось товарное соседство.

"В связи с выявленными нарушениями пекарня опечатана", – указала Марина Кондратькова. Теперь решать судьбу пекарни будет суд. Заведению грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ранее в Москве опечатали магазин "Магнит" за несоблюдение мер против распространения COVID-19.