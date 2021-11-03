Ряд ограничений из-за распространения коронавируса сохранится

Москва не планирует продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в среду, 3 ноября.

Сейчас в городе ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, роста заболеваемости не фиксируется.

"Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе",

– приводит АГН "Москва" слова Собянина.

Вместе с тем, градоначальник напомнил о необходимости соблюдать объявленные ранее санитарные нормы. Это касается масочного режима и социальной дистанции.

Как и сообщалось ранее, пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано и дальше соблюдать домашний режим. Тем из них, кто не вакцинировался от COVID-19 и не болел ковидом в последние полгода, заблокируют проезд по социальным картам.

Посещение музеев и театров с 8 ноября будет возможно по QR-кодам, которые получают вакцинировавшиеся, переболевшие или сдавшие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

В Московской области с понедельника также отменят режим нерабочих дней, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что будет возобновлена работа кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах, передает сайт "Подмосковье сегодня".