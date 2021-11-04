Статистика по коронавирусу в России на 4 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 4 ноября
Фото: pixabay.com
Последние новости опубликовал оперштаб

За сутки, согласно свежей информации, в России от ковида погибло еще 1 195 человек. Зафиксировано 40 217 случаев. Избавиться от вируса удалось  31 928 пациентам. Суточный антирекорд по смертям от коронавируса обновляется третий день подряд. 3 ноября сообщалось о смерти 1 189 человек.

На первом месте по заболеваемости ковидом на 4 ноября – российская столица. В Москве коронавирусом заразились 6305 человек.

Вторую строчку в ковидном рейтинге занимает Петербург. Здесь выявлен 3271 заболевший.

В Московской области, которая оказалась на третьем месте, положительные результаты тестов на коронавирус получили 2732 человека.

По данным на утро 4 ноября, за весь период с начала пандемии коронавируса в нашей стране заразились 8 673 860 человек. Излечиться удалось 7 477 366 пациентам, скончались 243 255.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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