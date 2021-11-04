В Москве вдвое повысили выплаты донорам плазмы для лечения ковида – Собянин

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Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о решении московских властей увеличить бонусы донорам
плазмы с антителами к коронавирусу. Выплаты повысят вдвое: с пяти до десяти
тысяч рублей.
"Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей",
– сообщил градоначальник во время визита в пункт заготовки плазмы для больных ковидом, который открыли в филиале ГКБ № 1 имени Пирогова на Шаболовке.
Собянин особо отметил, что доноры, сдающие плазму, делают "большую благородную работу". А выплаты – это лишь дополнительный стимул.
Мэр столицы отметил, что пункт на Шаболовке является крупнейшим среди подобных в стране.
"…на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы", – сообщил Собянин.
Градоначальник добавил, что после введения плазмы с антителами в реанимацию попадает вдвое меньше ковидных больных.
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Сейчас плазму заготовливают в Москве в шести пунктах. Плюс открылся центр на Шаболовке. За полтора года плазму сдали уже 30 тысяч человек, в столице за весь период заготовили более 23 тонн.
Для открывшегося на Шаболовке пункта закупили свыше 1,2 тысячи единиц медоборудования и мебели. В день специалисты смогут принимать до 300 доноров.
Российская столица в прошлом году стала первым российским регионом, применяющим плазму доноров с антителами для лечения тяжелых ковидных больных. Всего такое лечение за полтора года получили 20 тысяч пациентов.
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