В Москве вдвое повысили выплаты донорам плазмы для лечения ковида – Собянин

В Москве вдвое повысили выплаты донорам плазмы для лечения ковида – Собянин
Сергей Собянин. Фото: : Xinhua/www.globallookpress.com
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Решение приняли "задним числом"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о решении московских властей увеличить бонусы донорам плазмы с антителами к коронавирусу. Выплаты повысят вдвое: с пяти до десяти тысяч рублей.

"Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей",

– сообщил градоначальник во время визита в пункт заготовки плазмы для больных ковидом, который открыли в филиале ГКБ № 1 имени Пирогова на Шаболовке.

Собянин особо отметил, что доноры, сдающие плазму, делают "большую благородную работу". А выплаты – это лишь дополнительный стимул.

Мэр столицы отметил, что пункт на Шаболовке является крупнейшим среди подобных в стране.

"…на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы", – сообщил Собянин.

Градоначальник добавил, что после введения плазмы с антителами в реанимацию попадает вдвое меньше ковидных больных.

Собянин поблагодарил медиков, волонтеров и доноров за труд во время пандемии коронавируса

Сейчас плазму заготовливают в Москве в шести пунктах. Плюс открылся центр на Шаболовке. За полтора года плазму сдали уже 30 тысяч человек, в столице за весь период заготовили более 23 тонн.

Для открывшегося на Шаболовке пункта закупили свыше 1,2 тысячи единиц медоборудования и мебели. В день специалисты смогут принимать до 300 доноров.

Российская столица в прошлом году стала первым российским регионом, применяющим плазму доноров с антителами для лечения тяжелых ковидных больных. Всего такое лечение за полтора года получили 20 тысяч пациентов.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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