В первые нерабочие дни в столице выявили почти 10 тысяч нарушений масочного режима в транспорте

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О нарушениях
соблюдения масочного режима в Москве рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок"
Владислав Султанов. Он подчеркнул, что сейчас главная цель – создать в
транспорте безопасную среду на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом. С началом
периода нерабочих дней в столице начали проводить усиленные проверки.
Уже в первые дни контролеры выявили около 10 тысяч тех, кто нарушил масочный режим. Султанов подчеркнул, что ношение средств индивидуальной защиты помогает сдержать распространение ковида. Нарушителями, напомнил он, считаются и те, у кого маска надета не так, как полагается, то есть органы дыхания не закрыты.
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