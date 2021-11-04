В первые нерабочие дни в столице выявили почти 10 тысяч нарушений масочного режима в транспорте

В первые нерабочие дни в столице выявили почти 10 тысяч нарушений масочного режима в транспорте
Фото: pixabay.com
Проверки продолжаются

О нарушениях соблюдения масочного режима в Москве рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Он подчеркнул, что сейчас главная цель – создать в транспорте безопасную среду на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом. С началом периода нерабочих дней в столице начали проводить усиленные проверки.

Уже в первые дни контролеры выявили около 10 тысяч тех, кто нарушил масочный режим. Султанов подчеркнул, что ношение средств индивидуальной защиты помогает сдержать распространение ковида. Нарушителями, напомнил он, считаются и те, у кого маска надета не так, как полагается, то есть органы дыхания не закрыты.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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