Ситуация в стране не располагает к веселью

Коронавирусная инфекция стала настоящим бичом всего мира. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки везде отменяются массовые мероприятия. К сожалению, и традиционные новогодние гуляния тоже находятся под большим вопросом.



Такой печальной информацией с россиянами поделился опытный инфекционист Илья Акинфиев. Эксперт пояснил, что в нашей стране продолжает буйствовать COVID-19, все больше людей заражаются. Это значит, что власти вряд ли смогут позволить народу толпиться во время праздничных развлечений.

По словам Акинфиева, в первую очередь, администрацию нашей страны интересует ситуация с коечным фондом. Если к концу года число тяжело болеющих не начнет активно снижаться, придется вводить новые меры. Власти отслеживают количество свободных коек в больницах и, когда с ними начинаются проблемы, приступают к активным действиям, которые обычно означают введение новых ограничений.

Так что, если вирус не замедлит темпы своего распространения по территории нашей страны, россиянам придется забыть о массовом веселье на Новый год. В преддверии праздников профильные эксперты правительства обязательно сделают очередной замер ситуации.

Акинфиев отметил, что именно из-за проблем с коечным фондом, которые существенно влияют на возможность системы здравохранения госпитализировать и лечить людей, были введены нерабочие дни в ноябре.

Впрочем, простые россияне спустя рукава относятся к попыткам государства стабилизировать ситуацию. Недавно выяснилось, что в первые дни длинных выходных в Москве выявили почти 10 тысяч нарушений масочного режима в транспорте.