Всего в стране выявлено более 8,7 миллионов случаев заболевания

Количество заболевших ковидом в стране за минувшие сутки увеличилось на 40 735 человек. Еще 1 192 от последствий инфекции скончались, а 28 605 выздоровели. Данные приводит Оперативный штаб по распространению коронавируса в России.

В Москве обнаружили 6 407 заболевших COVID-19. По области выявили 2 835 заразившихся. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли еще у 3 363 жителей.

Среди регионов тройку антилидеров по приросту заражений возглавляет Самарская область, где обнаружили 1 610 случаев заболевания. Следом идет Воронежская с 798 заразившимися. Замыкает рейтинг Нижегородский регион – там выявлено 792 новых больных с ковидом.

Всего в стране, по данным на 5.11.2021, было зарегистрировано 8 714 595 случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии от инфекции погибли 244 447 жителей страны, вылечились 7 505 971 гражданин.

По словам российского вирусолога, рекордный прирост заражений в последнее время рискует неблагоприятно сказаться на новогодних праздниках – многие традиционные гуляния могут попросту отменить.