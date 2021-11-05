Статистика по коронавирусу в России на 5 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 5 ноября
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/ XinHua/ www.globallookpress.com
Всего в стране выявлено более 8,7 миллионов случаев заболевания

Количество заболевших ковидом в стране за минувшие сутки увеличилось на 40 735 человек. Еще 1 192 от последствий инфекции скончались, а 28 605 выздоровели. Данные приводит Оперативный штаб по распространению коронавируса в России. 

В Москве обнаружили 6 407 заболевших COVID-19. По области выявили 2 835 заразившихся. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли еще у 3 363 жителей. 

Среди регионов тройку антилидеров по приросту заражений возглавляет Самарская область, где обнаружили 1 610 случаев заболевания. Следом идет Воронежская с 798 заразившимися. Замыкает рейтинг Нижегородский регион – там выявлено 792 новых больных с ковидом. 

Всего в стране, по данным на 5.11.2021, было зарегистрировано 8 714 595 случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии от инфекции погибли 244 447 жителей страны, вылечились 7 505 971 гражданин.

По словам российского вирусолога, рекордный прирост заражений в последнее время рискует неблагоприятно сказаться на новогодних праздниках – многие традиционные гуляния могут попросту отменить.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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