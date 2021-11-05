Пока неизвестно, будет ли там снят локдаун

Ключевые показатели по коронавирусу ухудшились за минувшую неделю сразу в десяти регионах. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщила Татьяна Голикова.

Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, а также Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Оценка ситуации производится по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения, охвата тестированием, коллектиного иммунитета, занятости коек с подключением к ИВЛ и загруженности общего коечного фонда.