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Ключевые показатели по коронавирусу ухудшились за минувшую неделю сразу в десяти регионах. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщила Татьяна Голикова.
Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, а также Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.
Оценка ситуации производится по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения, охвата тестированием, коллектиного иммунитета, занятости коек с подключением к ИВЛ и загруженности общего коечного фонда.
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