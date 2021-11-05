Где с ноября ухудшилась ситуация с коронавирусом: названы десять регионов

Пока неизвестно, будет ли там снят локдаун

Ключевые показатели по коронавирусу ухудшились за минувшую неделю сразу в десяти регионах. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщила Татьяна Голикова. 

Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, а также Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Оценка ситуации производится по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения, охвата тестированием, коллектиного иммунитета, занятости коек с подключением к ИВЛ и загруженности общего коечного фонда. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Ухудшение ситуации в Белоруссии насторожило ОБСЕ: 35 стран обратились к Лукашенко

Запущен Венский механизм

Белорусские солдаты начали стрелять в поляков на границе - СМИ

Варшава обвиняет Минск в провокациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей