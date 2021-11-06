Почти 1,2 тысячи человек скончались за сутки

В России, по данным на 6 ноября, было зафиксировано еще 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От последствий болезни скончались 1 188 граждан, выздоровел 29 201 человек. Сведения приводит Оперативный штаб по распространению ковида в стране.

Больше всего инфицированных в Москве – 6 880 случаев болезни. В Московской области зафиксировали еще 3 085 зараженных. Также 3 138 жителей Санкт-Петербурга получили положительный тест на COVID-19.

Среди регионов наибольший прирост в Самарской области – там выявлено 1 621 заражений коронавирусом. Следом идут Воронежская и Нижегородская области с 795 заболевшими.

За все время пандемии в России было зафиксировано 8 755 930 случаев заражения коронавирусом. От болезни погибли 245 635 граждан, а 7 535 172 выздоровели.

Ранее Голикова назвала десять регионов страны, в которых ситуация по ковиду с начала недели ухудшилась.