Президент считает, что пациентам это пойдет только на пользу

Александр Лукашенко в очередной раз посетил "красную зону" в одной из белорусских больниц, чтобы выяснить, как лечат в стране больных коронавирусом.

В последнее время практически каждый подобный визит президента запоминается ярким событием – до этого лидер рассказал о способности инфекции вылечивать рак, категорически отказывался надевать маску при общении с больными. Исключением не стала и текущая поездка в больницу в Орши.

Президент дал больным неожиданный с точки зрения медицинских рекомендаций совет по борьбе с ковидом.

"Выйдите отсюда, обязательно ходите, дышите чистым, свежим воздухом – это лучшее лекарство",

– приводит его слова пациентам в "красной зоне" издание "Спутник. Беларусь".

При этом белорусский лидер, в отличие от своего окружения, был единственным человеком, пребывающим в больнице лишь в халате и приспущенном с носа респираторе. На остальных был надет защитный костюм.