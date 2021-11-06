Лукашенко призвал больных коронавирусом выходить на улицы

Лукашенко призвал больных коронавирусом выходить на улицы
Фото: Минздрав Белоруссии
Президент считает, что пациентам это пойдет только на пользу

Александр Лукашенко в очередной раз посетил "красную зону" в одной из белорусских больниц, чтобы выяснить, как лечат в стране больных коронавирусом.

В последнее время практически каждый подобный визит президента запоминается ярким событием – до этого лидер рассказал о способности инфекции вылечивать рак, категорически отказывался надевать маску при общении с больными. Исключением не стала и текущая поездка в больницу в Орши.

Президент дал больным неожиданный с точки зрения медицинских рекомендаций совет по борьбе с ковидом. 

"Выйдите отсюда, обязательно ходите, дышите чистым, свежим воздухом – это лучшее лекарство",

– приводит его слова пациентам в "красной зоне" издание "Спутник. Беларусь". 

При этом белорусский лидер, в отличие от своего окружения, был единственным человеком, пребывающим в больнице лишь в халате и приспущенном с носа респираторе. На остальных был надет защитный костюм. 

Источник: Спутник. Беларусь ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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