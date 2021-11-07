От COVID-19 умерли за сутки 1 179 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в России на 7 ноября 2021 года. Так, за последние 24 часа число зараженных инфекцией увеличилось на 39 165 человек. За все время положительный тест на ковид сдали 8 795 095 жителей страны.

В Москве цифры слегка упали – за сутки на самоизоляцию ушли 4975 горожан. В Санкт-Петербурге – 3297 человек. В Московской области - 2551 жителей.

Скончались от коронавируса за последние 24 часа 1 179 пациентов. Всего зафиксировано 246 814 летальных исходов за время эпидемии с РФ.

Выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось 26 806 человек. За все время с болезнью справились 7 561 978 россиян.