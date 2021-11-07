Свежая статистика по коронавирусу в России на 7 ноября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 7 ноября
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/www.globallookpress.com/
продолжениеКоронавирус в России: главное
От COVID-19 умерли за сутки 1 179 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с коронавирусом в России на 7 ноября 2021 года. Так, за последние 24 часа число зараженных инфекцией увеличилось на 39 165 человек. За все время положительный тест на ковид сдали 8 795 095 жителей страны.

В Москве цифры слегка упали – за сутки на самоизоляцию ушли 4975 горожан. В Санкт-Петербурге – 3297 человек. В Московской области -  2551 жителей.

Скончались от коронавируса за последние 24 часа 1 179 пациентов. Всего зафиксировано 246 814 летальных исходов за время эпидемии с РФ.

Выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось 26 806 человек. За все время с болезнью справились 7 561 978 россиян. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт раскрыл стратегию Киева по возвращению Крыма с помощью США

Украинцы не захотят вмешиваться в конфликт напрямую

Россия и ОПЕК+ отмахнулись от требований Байдена по нефти

У группы есть свои причины не наращивать добычу голубого топлива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей