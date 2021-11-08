Нерабочие дни продлили в нескольких регионах России

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной

Власти Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областей решили продлить нерабочие дни. 

Так, в Новгородской области режим будет действовать еще неделю. Заработная плата при этом сохраняется. Более того, вводятся новые ограничения. С текущего понедельника временно приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, пишет RT.

В Томской области ситуация также непростая, поэтому нерабочие дни решили продлить еще на неделю. Для прохода в ТЦ, рестораны, кафе и другие общественные места жителям региона теперь потребуется сертификат о вакцинации. 

В Челябинской и Курской областях ограничения будут действовать до 12 ноября. 

Власти надеются, что принятые меры позволят снизить темп распространения коронавируса, сообщает Общественная служба новостей

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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