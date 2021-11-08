Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 ноября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 ноября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Жертвами вируса стали 1 190 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в стране. Так, за минувшие сутки в России было зафиксировано 39 400 новых случаев. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 8 834 495 россиян. 

Больше всего заболевших было выявлено в столице. В Москве за последние 24 часа положительный тест сдали 4982 гражданина. В Подмосковье ситуация немного лучше – 3429 новых случаев. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 2597 человек. 

Жертвами инфекции за минувший день стали 1 190 россиян. Всего вирус унес жизни 248 004 человек. 

Победить COVID-19 смогли 7 587 560 граждан, из них 25 582 выздоровели за последние сутки. 

Ранее стало известно, что режим нерабочих дней продлен в пяти регионах России. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость 354312
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Гость326817
россияне освобождают место на планете Земля
ты очень злой и обиженный украинец , гневливость, мстительность и желание что либо доказать, являются основными признаками несостоявшейся  личности.
Желаю тебе найти своё счастье и обрести мир в душе.
Гость 354312
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Гость326817
россияне освобождают место на планете Земля
стал нервным  ? обидчивым и гневливым ? потерял покой, ? пытаешься всем что то доказать ? споришь c ботами ? называешь себя "мы" как голем Смигол из Lord Of the Rings ? Тебе нужен хороший специалист ! Клиника "Ом Шанти Шанти" , Проспект Павла Тычины, дом 35 г. Киев , ждёт тебя !
Гость329355
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Нельзя воевать наполовину! Каков итог: уходили в типа-локдаун с 28.10.21 тогда было 40096 заразившихся и 1159 трупов, прошла неделя: 39400 заразных на 1190 трупов. Никакого толка от такого локдауна нет. В Москве падение заразных за счет того, что лимита разъехалась, сей час вернется обратно и опять 8000 наберем.
Гость326817
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россияне освобождают место на планете Земля
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