Жертвами вируса стали 1 190 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в стране. Так, за минувшие сутки в России было зафиксировано 39 400 новых случаев. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 8 834 495 россиян.

Больше всего заболевших было выявлено в столице. В Москве за последние 24 часа положительный тест сдали 4982 гражданина. В Подмосковье ситуация немного лучше – 3429 новых случаев. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 2597 человек.

Жертвами инфекции за минувший день стали 1 190 россиян. Всего вирус унес жизни 248 004 человек.

Победить COVID-19 смогли 7 587 560 граждан, из них 25 582 выздоровели за последние сутки.

Ранее стало известно, что режим нерабочих дней продлен в пяти регионах России.