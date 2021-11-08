Проблему удалось взять под контроль

В понедельник, 8 ноября, появилась информация о том, что у некоторых россиян перестали действовать QR-коды о вакцинации против COVID-19. Данная новость вызвала панику среди жителей РФ.

Сообщается, что действие QR-кодов аннулировал сайт Госуслуг. Это произошло после того, как Минздрав РФ выпустил новую форму сертификата о вакцинации.

Изначально сертификат действовал один год с того момента, как человек поставил вторую прививку против коронавируса. Теперь же соответствующим документом можно пользоваться только полгода.

У тех россиян, которые вакцинировались вторым компонентом более шести месяцев назад, аннулировались QR-коды. Как сообщают журналисты, численность людей, лишившихся специального штрихкода, составляет сотни тысяч.

Новость об обнулении QR-кодов шокировала жителей нашей страны. Многие кинулись проверять их на сайте Госуслуг. В итоге портал на некоторое время вышел из строя.

Федеральный оперативный штаб прокомментировал вызвавшую переполох информацию. Его представители заявили, что система Госуслуг скорее всего дала сбой, пишет E1.RU.

"Официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было", – говорится в сообщении.

В Оперштабе посоветовали обратиться за помощью в службу поддержки. Еще один вариант – написать жалобу в режиме онлайн, передает URA.RU.

Как уточняет Телеграм-канал SHOT, в Минздраве уже решили данную проблему. Сообщается, что срок действия QR-кодов остается прежним.