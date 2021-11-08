Песков ответил на вопрос про QR-коды

Сокращение срока действия сертификатов не обсуждалось, заявил он

Соответствующие вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали после сбоя в работе сайта "Госуслуги" из-за которого у граждан сократился срок действия QR-кодов либо они вовсе обнулились. Власти успокоили граждан, объяснив сбои техническими работами, QR-коды привившихся по-прежнему действуют год.



Эту информацию подтвердил и Песков.

"На этот счет (сокращение срока действия QR-кодов) ничего не обсуждали", – заявил он.

Также Песков отметил, что портал "Госуслуг" постоянно меняется и в подобных сбоях "ничего страшного нет".

Обнуление сертификатов о вакцинации против ковида ранее прокомментировали и в Оперштабе.