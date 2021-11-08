Прививка борется с появлением новых мутаций COVID-19 – инфекционист

Опытный эксперт рассказал о еще одном плюсе вакцины

Наша страна продолжает бороться с буйством коронавируса. Оказалось, инфекционистам удалось установить еще одно позитивное свойство препаратов для вакцинации. По словам врача Евгения Тимакова, привитый житель страны предотвращает появление новых мутаций инфекции.

Тимаков также утверждает, что человек, получивший укол с вакциной, при заражении COVID-19 выделяет меньше вируса, то есть такой пациент менее заразен, чем обычный непривитый человек, заболевший коронавирусом. Слова эксперта публикует издание "Радио 1".

Тем временем эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается. Недавно стало известно, что в нескольких российских регионах продлили нерабочие дни.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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