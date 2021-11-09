В Москве продлили срок действия мер профилактики COVID-19

В Москве продлили срок действия мер профилактики COVID-19
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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После окончания нерабочих дней санитарные ограничения остались в силе

В эпоху пандемии коронавируса столичным властям приходится принимать трудные решения, оперативно реагируя на изменение ситуации в городе. Для максимальной защиты населения зачастую необходимо усиливать санитарные ограничения. Так, меры профилактики COVID-19 решено оставить в силе после завершения нерабочих дней.

Москва вернулась к рабочим будням в понедельник, 8 ноября, однако ряд ограничений продолжают действовать. В городе приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим. Посетить музеи и театры жители столицы могут только при наличии QR-кодов.

Профилактические мемы необходимы для предотвращения роста заболеваемости. Властям удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, однако риски все еще сохраняются. В этой связи принято решение не продлевать нерабочие дни, но сохранить некоторые ограничения. К примеру, предприятия все еще обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Соблюдающим домашний режим не рекомендуется покидать квартиры за исключением случаев, когда нужно сходить к врачу, купить продукты в ближайшем магазине, погулять с питомцем или выбросить мусор. Важно отметить, что эти ограничения распространяются не на всех. Исключение составляют москвичи, которые вакцинировались или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Напомним, что в Москве продолжается кампания по вакцинации граждан от коронавируса. Сделать прививку можно в центрах на базе 100 городских поликлиник, в 20 торговых центрах и центрах госуслуг, ГУМе, спорткомплексе "Лужники" (сектор Д) и в 15 пунктах при больницах в ТиНАО.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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