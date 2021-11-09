Новый максимум смертей: статистика по коронавирусу в России на 9 ноября

Новый максимум смертей: статистика по коронавирусу в России на 9 ноября
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
Погибло 1211 человек

Оперштаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в России. По информации на 9 ноября, жертвами ковида стали 1211 человек. Медики выявили еще 39 160 зараженных. Выздоровели за сутки 32 036 пациентов.

Первое место по заболеваемости занимает российская столица. В Москве 5287 случаев ковида.

На втором – Московская область с 2818 зараженными.

Третью строчку занимает Петербург. Положительные результаты теста на коронавирус получили 2680 человек.

За все время с начала пандемии ковида в России умерло 249 215 человек. Заразились коронавирусом 8 873 655 граждан, а вылечить врачам удалось 7 619 596 пациентов.

Между тем в минздраве заявили, что третья волна ковида перетекла в четвертую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внештатного специалиста ведомства по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

От коронавируса в России сейчас лечат порядка миллиона человек, отмечает сайт телеканала "360".

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей