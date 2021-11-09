Погибло 1211 человек

Оперштаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в России. По информации на 9 ноября, жертвами ковида стали 1211 человек. Медики выявили еще 39 160 зараженных. Выздоровели за сутки 32 036 пациентов.

Первое место по заболеваемости занимает российская столица. В Москве 5287 случаев ковида.

На втором – Московская область с 2818 зараженными.

Третью строчку занимает Петербург. Положительные результаты теста на коронавирус получили 2680 человек.

За все время с начала пандемии ковида в России умерло 249 215 человек. Заразились коронавирусом 8 873 655 граждан, а вылечить врачам удалось 7 619 596 пациентов.

Между тем в минздраве заявили, что третья волна ковида перетекла в четвертую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внештатного специалиста ведомства по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

От коронавируса в России сейчас лечат порядка миллиона человек, отмечает сайт телеканала "360".