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Оперштаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в России. По информации на 9 ноября, жертвами ковида стали 1211 человек. Медики выявили еще 39 160 зараженных. Выздоровели за сутки 32 036 пациентов.
Первое место по заболеваемости занимает российская столица. В Москве 5287 случаев ковида.
На втором – Московская область с 2818 зараженными.
Третью строчку занимает Петербург. Положительные результаты теста на коронавирус получили 2680 человек.
За все время с начала пандемии ковида в России умерло 249 215 человек. Заразились коронавирусом 8 873 655 граждан, а вылечить врачам удалось 7 619 596 пациентов.
Между тем в минздраве заявили, что третья волна ковида перетекла в четвертую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внештатного специалиста ведомства по инфекционным болезням Владимира Чуланова.
От коронавируса в России сейчас лечат порядка миллиона человек, отмечает сайт телеканала "360".
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