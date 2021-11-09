Мэр Москвы рассказал о ходе столичной кампании по вакцинации

Российская столица постепенно возвращается к нормальному режиму. Властям удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусам, поэтому было принято решение не продлевать нерабочие дни, но сохранить ряд санитарных ограничений. В городе продолжается бесплатная кампания по вакцинации граждан. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали около пяти миллионов жителей столицы.

Примечательно, что на данный момент они получили уже обе дозы вакцины. Сделать прививку в Москве очень удобно. Центры вакцинации работают на базе ста городских поликлиник и в популярных общественных местах. Найти ближайшую точку и записаться можно на портале mos.ru.

О ходе столичной кампании по вакцинации от коронавируса мэр Москвы рассказал в интервью на телеканале "Россия 1".



"Динамика, в принципе, неплохая, хорошо, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий", – отметил Собянин.



Глава столичного региона также подчеркнул, что некоторые москвичи сделали прививку не в городе: "Большое количество людей, которые практически постоянно находятся и работают в Москве, вакцинировались в других регионах".

Важно отметить, что в Москве действуют 70 пунктов, где можно бесплатно сделать тест на коронавирус. Они расположены в популярных среди горожан местах.

Напомним, с 8 ноября в столице перестал действовать режим нерабочих дней, однако власти решили оставить в силе некоторые меры профилактики COVID-19.