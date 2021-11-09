Собянин: почти пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса

Собянин: почти пять миллионов москвичей вакцинировались от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Мэр Москвы рассказал о ходе столичной кампании по вакцинации

Российская столица постепенно возвращается к нормальному режиму. Властям удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусам, поэтому было принято решение не продлевать нерабочие дни, но сохранить ряд санитарных ограничений. В городе продолжается бесплатная кампания по вакцинации граждан. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали около пяти миллионов жителей столицы.

Примечательно, что на данный момент они получили уже обе дозы вакцины. Сделать прививку в Москве очень удобно. Центры вакцинации работают на базе ста городских поликлиник и в популярных общественных местах. Найти ближайшую точку и записаться можно на портале mos.ru.

О ходе столичной кампании по вакцинации от коронавируса мэр Москвы рассказал в интервью на телеканале "Россия 1".

"Динамика, в принципе, неплохая, хорошо, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий", – отметил Собянин. 

Глава столичного региона также подчеркнул, что некоторые москвичи сделали прививку не в городе: "Большое количество людей, которые практически постоянно находятся и работают в Москве, вакцинировались в других регионах". 

Важно отметить, что в Москве действуют 70 пунктов, где можно бесплатно сделать тест на коронавирус. Они расположены в популярных среди горожан местах.

Напомним, с 8 ноября в столице перестал действовать режим нерабочих дней, однако власти решили оставить в силе некоторые меры профилактики COVID-19.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

новости партнеров

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей