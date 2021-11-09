Ситуация с эпидемией во многих регионах страны остается напряженной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что смягчать ограничительные меры по эпидемии коронавируса нельзя. Более того, необходимо еще более жестко следить за их соблюдением.

Такой подход к эпидемии позволит сохранить контроль над ситуацией и прийти к снижению числа заболевших.

Пока же цифры растут в 61 регионе страны. Улучшается ситуация лишь в шести субъектах РФ, добавляет "Радио 1".

Сегодня в России зафиксировали 39 160 новых случаев инфицирования COVID-19.