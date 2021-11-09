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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что смягчать ограничительные меры по эпидемии коронавируса нельзя. Более того, необходимо еще более жестко следить за их соблюдением.
Такой подход к эпидемии позволит сохранить контроль над ситуацией и прийти к снижению числа заболевших.
Пока же цифры растут в 61 регионе страны. Улучшается ситуация лишь в шести субъектах РФ, добавляет "Радио 1".
Сегодня в России зафиксировали 39 160 новых случаев инфицирования COVID-19.
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