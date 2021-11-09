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Власти Санкт-Петербурга приняли решение, что поставить прививку от COVID-19 в обязательном порядке должны не только представители сферы услуг. Теперь вакцинироваться обязаны лица старше 60 лет.
В постановлении санврача Северной столицы также указывается, что новая мера касается и тех людей, у которых есть хронические заболевания.
По последним данным на 9 ноября в Санкт-Петербурге за сутки заболели ковидом 2680 человек.
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