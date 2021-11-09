Ситуация с коронавирусом в Северной столице оставляет желать лучшего

Власти Санкт-Петербурга приняли решение, что поставить прививку от COVID-19 в обязательном порядке должны не только представители сферы услуг. Теперь вакцинироваться обязаны лица старше 60 лет.

В постановлении санврача Северной столицы также указывается, что новая мера касается и тех людей, у которых есть хронические заболевания.

По последним данным на 9 ноября в Санкт-Петербурге за сутки заболели ковидом 2680 человек.