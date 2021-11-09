Санкт-Петербург вводит обязательную вакцинацию для двух групп людей

Ситуация с коронавирусом в Северной столице оставляет желать лучшего

Власти Санкт-Петербурга приняли решение, что поставить прививку от COVID-19  в обязательном порядке должны не только представители сферы услуг. Теперь вакцинироваться обязаны лица старше 60 лет.

В постановлении санврача Северной столицы также указывается, что новая мера касается и тех людей, у которых есть хронические заболевания. 

По последним данным на 9 ноября в Санкт-Петербурге за сутки заболели ковидом 2680 человек. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Острая необходимость": в Германии призвали к срочному запуску "Северного потока – 2"

Немцам нужен газ по разумной цене

Лукашенко расплатится новыми санкциями за польских мигрантов

В Германии уверены, что Белоруссия намеренно усиливает кризис на границе ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей