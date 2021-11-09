В Подмосковье назвали худшие города по заболеваемости коронавирусом

В регионе выявили 2818 новых случаев

В Московской области назвали города, где за минувшие сутки было выявлено больше всего заболевших COVID-19. 

Больше всего новых случаев было зафиксировано в Королеве, где 262 человека сдали положительный тест. В Одинцовском округе на самоизоляцию ушел 221 гражданин. В Дмитровском заболели 175 человек. Не лучше ситуация в Люберцах, где зараженных стало на 172 больше, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Всего в Подмосковье за прошедшие 24 часа выявили 2818 случаев заболевания.

Источник: Сайт правительства Московской области
Юлия МИХАЙЛОВА

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