В регионе выявили 2818 новых случаев

В Московской области назвали города, где за минувшие сутки было выявлено больше всего заболевших COVID-19.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в Королеве, где 262 человека сдали положительный тест. В Одинцовском округе на самоизоляцию ушел 221 гражданин. В Дмитровском заболели 175 человек. Не лучше ситуация в Люберцах, где зараженных стало на 172 больше, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего в Подмосковье за прошедшие 24 часа выявили 2818 случаев заболевания.