За сутки скончались 1 239 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поделился свежими данными, отражающими эпидемиологическую ситуацию в нашей стране. Так, за последние 24 часа заразу подхватили 38 058 россиян. В общей сложности положительный тест на COVID-19 получили 8 911 713 человек.

За сутки больничный закрыли 34 565 жителей РФ. С момента начала пандемии победу над вирусом одержал 7 654 161 соотечественник.

Имеется и печальная статистика. По данным на 10 ноября, с болезнью не справились 1 239 человек. Общее количество умерших из-за ковида составляет 250 454.

Москва остается лидером по суточному приросту. Там на карантин ушли еще 3 927 горожан. На втором месте – Санкт-Петербург с 2 942 заразившимися. Замыкает тройку лидеров Московская область, где инфекция добралась до 2 649 жителей региона.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге вводится обязательная вакцинация для двух категорий граждан.