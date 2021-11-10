В Москве разыграют еще две квартиры среди вакцинированных от COVID-19

Победителей выберут в прямом эфире 10 ноября

В Москве продолжается акция "Вакцина – твой ключ к здоровью!", по условиям которой раз в неделю проходит розыгрыш двух однокомнатных квартир среди жителей столицы, сделавших прививку от коронавируса.

В среду, 10 ноября, шанс на новоселье получают москвичи, получившие первую дозу двухкомпонентной вакцины или прошедшие ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября. Розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Узнать, попали ли вы в число победителей, можно будет также на сайте mos.ru, указав на специальной странице номер полиса ОМС.

Розыгрыши квартир проходят по средам. Финальный этап акции запланирован на 24 ноября. В нем примут участие москвичи, вакцинировавшиеся до 21 ноября включительно. Участвовать в акции могут граждане старше 18 лет. Пожилые люди, кроме этого, получают в подарок набор "С заботой о здоровье" или денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Первые квартиры в рамках акции разыграли 27 октября.