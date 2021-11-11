За сутки скончались 1237 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по эпидситуации в России. За прошедшие сутки коронавирус подхватили 40 759 россиян. В общей сложности положительный тест подтвердился у 8 952 472 граждан с самого начала пандемии.

За день выздоровели 33 156 человек. С начала распространения инфекции успешно излечиться смогли 7 687 317 россиян. Скончались 1 237 граждан. За все время пандемии зафикфирован 251 691 случай летального исхода.

Лидерство в суточном приросте сохраняется за столицей – в Москве выявили 6240 человек. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область – 3230 и 2617 случаев соответственно.

Ранее власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для жителей старше шестидесяти лет – решение касается и тех жителей Северной столицы, у которых имеются хронические заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что смягчение противоэпидемиологических мер в России в настоящее время неприемлемо – контроль над ситуацией позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусом в стране.