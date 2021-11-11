В Подмосковье набирает популярность профессия QR-курьера

За определенную плату работники готовы посетить места с "ограниченным входом"

После ухудшения эпидемиологической ситуации многие российские регионы опробовали практику QR-кодов. Специальный штрихкод необходим, чтобы посетить общественные заведения. Однако не все успели обзавестись сертификатом о вакцинации. Именно это и стало причиной появления новой профессии в Подмосковье.

Речь идет о работе QR-курьером. Эти люди за определенную плату готовы посетить те заведения, в которые можно попасть только со штрихкодом. Они предлагают купить продукты, передать какие-либо вещи или доставить документы.

Подобные предложения появились на сайтах бесплатных объявлений. Так, например, девушка Елизавета, ставшая QR-курьером, оценивает свои услуги в 500 рублей.

Новую профессию начали осваивать жители Подольска, Красногорска, Балашихи и Королева, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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